В Адыгее увеличат число аппаратов ИВЛ для пациентов с коронавирусом

МАЙКОП, 31 марта. /ТАСС/. Число аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), необходимых для лечения пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии, в Адыгее будет увеличено более чем на треть - до 143. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы республики по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Создан запас лекарственных препаратов. К уже существовавшим 104 аппаратам ИВЛ дополнительно приобретено 15, ожидается поставка еще 24 аппаратов", - говорится в сообщении со ссылкой на министра здравоохранения Адыгеи Рустема Меретукова.

Уточняется, что также получено 146 тыс. медицинских масок, которыми в первую очередь будут обеспечены медработники и сотрудники учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность республики. В регионе создан и запас из порядка 2,8 тыс. тест-систем для выявления коронавируса, ожидается поставка еще 6 тыс. тест-систем.

Сейчас с подозрением на коронавирус в республике выявлено 14 человек, у четверых из них диагноз подтвердился. Все они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице, тяжелобольных нет. Для приема пациентов подготовлены и дополнительные мощности - будут задействованы больницы в Майкопе и Энеме. "Ранее из республиканского бюджета мы направили средства на приобретение медицинских средств защиты. Дополнительно будут выделены деньги на лекарственные препараты. На полученные из федерального бюджета 54 млн рублей должно быть закуплено медоборудование", - цитирует пресс-служба главу республики Мурата Кумпилова.

Соблюдение режима повышенной готовности, действующего в регионе, будет строго контролироваться. Более 600 волонтеров-медиков, а также представители соцслужб готовы оказать пенсионерам помощь в условиях самоизоляции. Планируется доставка набора продуктов питания детям из социально незащищенных семей, которые ранее обеспечивались бесплатным питанием в школах, добавили в пресс-службе главы региона.