Девять сотрудников ООН в Женеве заразились коронавирусом

"Отделение ООН в Женеве подтвердило по состоянию на 30 марта девять случаев болезни, вызванной коронавирусом (COVID-19), среди персонала", - отметила она. По словам Веллуччи, речь идет, в частности, о сотрудниках Конференции ООН по торговле и развитию, Управления верховного комиссара ООН по правам человека, а также женевской штаб-квартиры, размещенной во Дворце наций. "В целях соблюдения конфиденциальности мы в настоящее время не можем предоставить других сведений. Однако мы можем подтвердить, что в каждом случае принимаются меры предосторожности. Было осуществлено соответствующее медицинское сопровождение и реализуются согласованные со страной пребывания протоколы", - подчеркнула официальный представитель. Веллуччи заверила, что ООН "тесно работает с правительством Швейцарии и Всемирной организацией здравоохранения по вопросу предотвращения и подготовительным мероприятиям".

О первом случае заражения сотрудника ООН коронавирусом Веллуччи объявила журналистам 14 марта. В связи с быстрым ростом заболеваемости в Швейцарии и объявленным в этой стране режимом чрезвычайной ситуации офисные работники, включая значительную часть персонала ООН, переведены на работу удаленно. Помимо рабочих помещений ООН во Дворце наций находятся бюро ряда мировых СМИ, включая ТАСС. Брифинги для журналистов сейчас проводятся исключительно в режиме видеоконференций.

По последним данным швейцарских властей, коронавирусом в стране заразились 16 176 человек, 373 человека умерли. Режим ЧС будет действовать до 19 апреля с возможным продлением. При этом полный карантин в стране не объявлен. Запрещено собираться вне дома в группы из более чем пяти человек, следует соблюдать дистанцию между людьми не менее двух метров. За нарушение полиция выписывает штраф. Население в целом соблюдает рекомендацию оставаться дома. Рестораны, бары, музеи, кинотеатры и магазины, за исключением продовольственных, не работают. До 4 апреля отменены занятия в учебных заведениях.