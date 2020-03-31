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75-летие Победы

Во Владикавказе студенты техникума благоустроят Площадь Победы с танком Т-34

Они отреставрируют скамейки и установят динамики для трансляции музыки

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 марта. /ТАСС/. Преподаватели и студенты политехнического техникума во Владикавказе благоустроят Площадь Победы с Монументом Славы к 75-летию Победы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минобрнауки Северной Осетии.

"К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне представители техникума полностью облагородят территорию мемориального объекта, сделают архитектурную подсветку всей композиции памятника", - говорится в сообщении.

В настоящее время уже обновлен танк Т-34, который является частью Монумента Славы на площади. На легендарной советской машине обновили краску, проводится реставрация гранитного пьедестала. В частности, провели пескоструйную обработку многофигурных бронзовых барельефов, идет укладка бордюров и плитки.

Там также предстоит реставрация скамеек, благоустройство фонтана, установка динамиков на столбах для трансляции национальной и классической музыки. Учащиеся техникума будут регулярно поддерживать чистоту и порядок на Площади Победы.

Монумент Славы был установлен в честь тридцатой годовщины героической обороны Владикавказа от нацистских захватчиков.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия75-летие Победы
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