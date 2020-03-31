Первый житель Рязанской области, заразившийся коронавирусом, выписан после выздоровления

ТАСС, 31 марта. Первый житель Рязанской области, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, выписан из больницы им. Н. Семашко. Анализы подтвердили, что он здоров, сообщили во вторник журналистам в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Диагноз был выявлен у мужчины, который прибыл в регион после поездки во Францию, 19 марта. Лечение проходило в условиях стационара.

"Сегодня из больницы им. Н. Семашко выписан первый рязанец, заболевший коронавирусной инфекцией. У него, по сообщению Роспотребнадзора, после курса лечения дважды подтвердились пробы об отсутствии инфекции", - сказали в оперштабе.

В настоящий момент в Рязанской области на лечении в больнице остаются еще два человека с коронавирусной инфекцией.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.