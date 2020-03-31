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Пандемия коронавируса нового типа

Первый житель Рязанской области, заразившийся коронавирусом, выписан после выздоровления

В регионе на лечении в больнице остаются еще два человека с коронавирусной инфекцией

ТАСС, 31 марта. Первый житель Рязанской области, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, выписан из больницы им. Н. Семашко. Анализы подтвердили, что он здоров, сообщили во вторник журналистам в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

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Диагноз был выявлен у мужчины, который прибыл в регион после поездки во Францию, 19 марта. Лечение проходило в условиях стационара.

"Сегодня из больницы им. Н. Семашко выписан первый рязанец, заболевший коронавирусной инфекцией. У него, по сообщению Роспотребнадзора, после курса лечения дважды подтвердились пробы об отсутствии инфекции", - сказали в оперштабе.

В настоящий момент в Рязанской области на лечении в больнице остаются еще два человека с коронавирусной инфекцией.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРязанская областьПандемия коронавируса нового типа
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