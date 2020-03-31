Князь Монако вышел из карантина после заражения коронавирусом

ПАРИЖ, 31 марта. /ТАСС/. Князь Монако Альбер II успешно излечился от коронавируса и готов покинуть карантин, чтобы воссоединиться с семьей. Об этом говорится в сообщении канцелярии князя, распространенном во вторник.

"Врачи, которые следят за здоровьем Его Светлости князя Альбера II с того момента, как он заразился COVID-19, разрешили ему прекратить пребывание в карантине. Объявляется, что князь излечился и находится в добром здравии", - говорится в заявлении.

В канцелярии князя уточнили, что в ближайшее время он воссоединится со своими родными и близкими, но при этом продолжит соблюдать меры по самоизоляции, "поддерживая тесный контакт с правительством и советниками". "Его Светлость вновь напоминает подданным о необходимости тщательно выполнять требования по самоизоляции и ограничить контакты с другими людьми", - отмечается в заявлении.

О положительном тесте князя Монако Альбера II на коронавирус стало известно 19 марта, то есть менее двух недель назад. Вместе с тем в официальном сообщении для прессы подчеркивалось, что его состояние не вызывает обеспокоенности и он продолжает выполнять свои обязанности.

По состоянию на понедельник количество заразившихся коронавирусом в Монако достигло 49 человек, один был официально признан излечившимся. О смертельных случаях не сообщалось.