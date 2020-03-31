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Пандемия коронавируса нового типа

"Мы должны соблюдать правила". Жители Грузии привыкают к режиму всеобщего карантина

В стране работают только продуктовые магазины, аптеки, районные поликлиники, больницы, банки, банкоматы, АЗС, а также хлебопекарни
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Описание
© Давид Мдзинаришвили/ТАСС
© Давид Мдзинаришвили/ТАСС
© Артем Авакимови/ТАСС
© Давид Мдзинаришвили/ТАСС
© Артем Авакимови/ТАСС

ТБИЛИСИ, 31 марта. /ТАСС/. Закрытые салоны красоты, казино, букмекерские конторы, вещевые рынки, рестораны, кафе и клубы. В Грузии более 10 часов действует режим всеобщего карантина, направленный на борьбу с эпидемией новой коронавирусной инфекции.

Карантин в масштабе страны был введен со вторника 08:00 (07:00 мск). По новым правилам запрещается выходить на улицу людям старше 70 лет без острой необходимости. Приостановлена работа метро, а также муниципальных автобусов как в грузинской столице, так и в других городах.

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"Конечно, новые меры доставляют мне неудобства, но что поделаешь? Есть среди нас люди, которые не соблюдают рекомендаций врачей, поэтому и пришлось стране принять такие меры. Вся проблема в нас, мы должны максимально соблюдать правила", - поделился своим мнением с журналистами житель Тбилиси Георгий.

Ситуация в Тбилиси

С раннего утра в Тбилиси было безлюдно, по городу передвигались лишь автомобили и такси. Ближе ко второй половине дня людей на улицах прибавилось, однако все равно было заметно, что в стране действуют строгие карантинные меры.

В Тбилиси ничего не работает кроме продуктовых магазинов. Закрыты переходы в метро, где обычно ведется уличная торговля. Помимо сетевых магазинов работают аптеки, районные поликлиники, больницы, банки, банкоматы, АЗС, а также хлебопекарни. Во вторник стало известно, что на время закрылись и пункты по обмену валюты, а также магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя.

Единственно, где можно увидеть сравнительно большое скопление людей - это входы в продуктовые магазины и аптеки. Согласно новым правилам, в таких местах не должны одновременно находиться больше 10 человек с соблюдением дистанции в два метра, поэтому у входов в магазины и аптеки стоят сотрудники охраны, которые контролируют поток людей.

Несмотря на всеобщий карантин, цены на лекарства и продукты питания на уровне обычных. Более того, власти Грузии решили застраховать продукты питания девяти видов от скачка цен - это рис, макароны, подсолнечное масло, мука, сахар, пшеница, сухое молоко, гречка и фасоль. "Цены на продукты те же. Я потратила столько же денег, сколько трачу в обычные дни", - рассказала корреспонденту ТАСС одна из жительниц Тбилиси в очереди в магазин.

Блокпосты на дорогах

В рамках карантинных мер сотрудники МВД Грузии вместе с военными на въездах и выездах в крупные города разбили специальные блокпосты и измеряют у людей температуру тела. При обнаружении даже легких симптомов заболевания стражи порядка помещают путешественника в разбитый рядом с блокпостом полевой госпиталь. Силовики также следят за тем, чтобы в автомобилях не находилось больше трех человек, двое из которых должны сидеть на заднем сиденье. В случае нарушения, водитель машины штрафуется на 3 тыс. лари (около $915).

Составной частью всеобщего карантина является и комендантский час, который действует с 21:00 (20:00 мск) до 06:00 (05:00 мск) следующих суток. В эти часы запрещается передвижение людей по улицам, а также закрываются все продуктовые магазины. Работают только аптеки и больницы.

Несмотря на то, что президентский декрет, изданный вместе с приказом о введении чрезвычайного положения 21 марта, предусматривает за нарушение режима ЧП огромные денежные штрафы - в размере 3 тыс. лари для физических лиц и 15 тыс. лари (более $4,5 тыс.) для юридических лиц, МВД практически ежедневно рапортует о десятках нарушений. Лишь за последние сутки стражи порядка выявили 46 случаев таких случаев.

Ситуация в Грузии и мире

На сегодня в Грузии зафиксировано 110 случаев заражения коронавирусом, 21 человек выздоровел. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.

Теги
ГрузияПандемия коронавируса нового типа
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