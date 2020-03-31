Псковская епархия из-за коронавируса закрыла храмы и начала онлайн-трансляции богослужений

ПСКОВ, 31 марта. /ТАСС/. Митрополит Псковский Тихон (Шевкунов) издал указ о закрытии из-за угрозы распространения коронавируса всех храмов, расположенных на территории Псковской области, а также об организации онлайн-трансляций богослужений. Об этом говорится в тексте обращения митрополита, распространенным во вторник пресс-службой псковской епархии.

"Сегодня мной издан указ о временном приостановлении всех общественных богослужений в Псковской митрополии. Он касается всех монастырей и храмов. Начиная с сегодняшнего дня и до особого указа священники будут приносить бескровную жертву лишь в присутствии необходимого числа церковнослужителей. На время богослужений двери храмов будут закрыты. Чтобы в эти дни вы духом и мыслью могли пребывать в храме, мы будем проводить трансляцию богослужений на сайте Псковской митрополии", - цитирует пресс-служба слова митрополита.

Тихон также добавил, что при монастырях Псковской епархии созданы службы помощи, так называемые волонтерские бригады для поддержки больных и немощных. "Монахи и монахини, молодые прихожане помогут купить продукты и медикаменты. По вызову людей, нуждающихся в помощи, они будут приходить к ним, чтобы купить продукты и медикаменты, помочь по хозяйству. Все, что будет вам принесено - сумки с едой, пакеты, волонтеры или вы должны протереть спиртом или дезинфицирующими растворами", - уточнил митрополит.

По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Псковской области зафиксировано девять случаев заражения, в их числе - два с летальным исходом. С подозрением на коронавирус госпитализированы семь человек.