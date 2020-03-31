{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Псковская епархия из-за коронавируса закрыла храмы и начала онлайн-трансляции богослужений

При монастырях региона также созданы службы помощи для поддержки больных людей

ПСКОВ, 31 марта. /ТАСС/. Митрополит Псковский Тихон (Шевкунов) издал указ о закрытии из-за угрозы распространения коронавируса всех храмов, расположенных на территории Псковской области, а также об организации онлайн-трансляций богослужений. Об этом говорится в тексте обращения митрополита, распространенным во вторник пресс-службой псковской епархии.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сегодня мной издан указ о временном приостановлении всех общественных богослужений в Псковской митрополии. Он касается всех монастырей и храмов. Начиная с сегодняшнего дня и до особого указа священники будут приносить бескровную жертву лишь в присутствии необходимого числа церковнослужителей. На время богослужений двери храмов будут закрыты. Чтобы в эти дни вы духом и мыслью могли пребывать в храме, мы будем проводить трансляцию богослужений на сайте Псковской митрополии", - цитирует пресс-служба слова митрополита.

Тихон также добавил, что при монастырях Псковской епархии созданы службы помощи, так называемые волонтерские бригады для поддержки больных и немощных. "Монахи и монахини, молодые прихожане помогут купить продукты и медикаменты. По вызову людей, нуждающихся в помощи, они будут приходить к ним, чтобы купить продукты и медикаменты, помочь по хозяйству. Все, что будет вам принесено - сумки с едой, пакеты, волонтеры или вы должны протереть спиртом или дезинфицирующими растворами", - уточнил митрополит.

По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Псковской области зафиксировано девять случаев заражения, в их числе - два с летальным исходом. С подозрением на коронавирус госпитализированы семь человек.

Теги
РоссияПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
NYT: умер нобелевский лауреат по физике Уоррен Андерсон
Ему было 96 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС