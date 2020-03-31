МВД в 2020 году возбудило пять административных дел за распространение фейков в интернете

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. МВД России с начала этого года возбудило пять административных дел по факту распространения недостоверной информации в интернете. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос агентства.

"В текущем году по ст. 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации") органами внутренних дел составлено пять протоколов об административных правонарушениях, из них по ч. 9 - четыре протокола (в Липецкой области - два, в Республике Татарстан и в Амурской области - по одному), по ч. 10 составлен один протокол в Приморском крае", - рассказали в пресс-центре. При этом в МВД уточнили, что статистические сведения о количестве административных дел по факту распространения фейков о коронавирусе в интернете государственной и ведомственной статистической отчетностью не предусмотрены.

Часть 9 ст. 13.15 КоАП предусматривает ответственность за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью, а также общественной безопасности. По этой статье предусмотрена ответственность для граждан в виде штрафа до 100 тыс. рублей. По части 10 ст. 13.15 КоАП для граждан может грозить штраф до 300 тыс. рублей.

В условиях распространения коронавируса Госдума ужесточила административную и уголовную ответственность за распространение фейков. В частности, в КоАП увеличены с 1,5 до 10 млн рублей штрафы для юридических лиц за распространение через СМИ или интернет ложной информации об угрожающих жизни обстоятельствах, в том числе эпидемиях. Кроме того, парламент поддержал введение уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде лишения свободы до 5 лет за распространение фейков, приведшее по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям.

В последние недели регионы захлестнула фейковая информация о коронавирусе. Так, жительница Челябинской области на своей странице "ВКонтакте" опубликовала под видом достоверной информацию о фактах заражения коронавирусной инфекцией, которую услышала в маршрутке. Она оштрафована на 30 тыс. рублей. На такую же сумму была оштрафована и жительница Татарстана, которая со своего смартфона в WhatsApp записала голосовое сообщение для знакомых о том, что город Нижнекамск закроют на картин.

МВД также пришлось опровергать серию фейков - о закрытии въезда в Москву, шутку о коронавирусе в Ростовской области, а в ряде регионов сообщения о том, что под видом дезинфекции помещений злоумышленники якобы грабят и убивают людей. В этих случаях МВД предупреждало об ответственности за распространение фейковой информации.