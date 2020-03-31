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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Режим самоизоляции ввели в Смоленской области

Некоторым гражданам можно добираться до работы и обратно, оказывать транспортные услуги и услуги по доставке

ТАСС, 31 марта. Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции. Текст документа опубликован на сайте администрации региона.

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Жителям регионов запрещается покидать дома за исключением ряда случаев. "Обязать граждан не покидать места проживания (пребывания) за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена", - говорится в тексте указа.

Жителям региона разрешается выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выносить мусор. Отдельным категориям можно добираться до работы и обратно, оказывать транспортные услуги и услуги по доставке, уточняется в документе. Граждане обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра в общественных местах, транспорте (за исключением такси). 

Указом до 5 апреля (включительно) приостанавливается работа салонов красоты и SPA, соляриев, саун. Приостанавливается работа стоматологических клиник и кабинетов. Исключения составляют экстренные случаи. 

Теги
Островский, Алексей ВладимировичРоссияСмоленская областьПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
В Мордовии ввели режим самоизоляции
Жители могут обращаться за экстренной медицинской помощью и выходить в ближайший магазин
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