Режим самоизоляции ввели в Смоленской области

ТАСС, 31 марта. Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции. Текст документа опубликован на сайте администрации региона.

Жителям регионов запрещается покидать дома за исключением ряда случаев. "Обязать граждан не покидать места проживания (пребывания) за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена", - говорится в тексте указа.

Жителям региона разрешается выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выносить мусор. Отдельным категориям можно добираться до работы и обратно, оказывать транспортные услуги и услуги по доставке, уточняется в документе. Граждане обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра в общественных местах, транспорте (за исключением такси).

Указом до 5 апреля (включительно) приостанавливается работа салонов красоты и SPA, соляриев, саун. Приостанавливается работа стоматологических клиник и кабинетов. Исключения составляют экстренные случаи.