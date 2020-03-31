Росприроднадзор сократит сроки рассмотрения экологических экспертиз

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Росприроднадзор намерен сократить сроки рассмотрения экологических экспертиз для тех, кто подает документы в бумажном виде. Об этом во вторник сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

"Я прошу и обращаюсь ко всем: на сегодняшний момент мы оказываем госуслуги, мы принимаем большое количество документов, в том числе и в бумажном виде. Я обещаю всем, что мы сократим сроки оказания госуслуг. Если экологическая экспертиза рассматривается 60 дней, но вы будете ответственны и подадите эти документы, если они у вас в бумажном виде, а не в электронном, чуть-чуть попозже, я обещаю вам сокращение сроков проведения такой процедуры. Такой же как лицензирование и любые другие государственные услуги", - сказала Радионова в своем обращении.

Ранее в Росприроднадзоре ТАСС сообщили о приостановке проведения плановых проверок до мая в связи с эпидемиологической ситуацией. При этом работа по внеплановым проверкам, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, будет продолжена.