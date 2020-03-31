В Ботсване зафиксирована первая смерть от коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 31 марта. /ТАСС/. Вице-президент Ботсваны Сламбер Цогване объявил во вторник о первой смерти в стране от нового коронавируса. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

"Женщина в возрасте 79 лет, приехавшая в Ботсвану из ЮАР 15 марта, умерла спустя десять дней", - отметил он. Результаты теста были получены в последние часы.

Ранее во вторник президент Ботсваны Мокгвитси Масиси объявил, что принял решение о введении в стране чрезвычайного положения со 2 апреля сроком на 28 дней в связи с пандемией коронавируса нового типа. "Угроза пандемии усилилась в отношении Ботсваны, так как в соседних странах наблюдается быстрый рост числа случаев заражения коронавирусом", - заявил глава государства в обращении к нации. Для всех граждан страны вводится карантин, они должны безотлучно находиться в своих домах и покидать жилища только для приобретения в магазинах пищевых продуктов и посещения аптек.

На текущий день в Ботсване продолжают проходить курс лечения три человека, инфицированные коронавирусом.