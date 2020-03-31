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Пандемия коронавируса нового типа

Власти США заявили о порядка четверти случаев бессимптомного заражения коронавирусом

Сообщается, что иногда симптомы проявляются через 48 часов
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© EPA-EFE/ABIR SULTAN

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Около четверти случаев заболевания, вызываемого коронавирусом, могут протекать бессимптомно, при этом сохраняется возможность распространения инфекции. Об этом заявил руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Роберт Редфилд в распространенном во вторник интервью Национальному общественному радио.

"У значительного числа инфицированных людей не наблюдаются симптомы. Речь может идти о 25%. Это важно, потому что сейчас есть лица, у которых могут не наблюдаться симптомы, но они способны распространять [инфекцию]", - пояснил он.

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Кроме того, продолжил руководитель госучреждения, в некоторых случаях симптомы проявляются через 48 часов, однако в течение всего этого времени зараженный может инфицировать здоровых людей. "Это помогает объяснить то, как быстро этот вирус продолжает распространяться по стране. У нас есть те, кто распространяет его, не проявляя симптомов, а также те, которые распространяют его в первые 48 часов, прежде чем у них появятся симптомы", - подчеркнул специалист.

По словам Редфилда, коронавирус "распространяется гораздо быстрее, чем грипп". "На данный момент, вероятно, он [коронавирус] примерно в три раза заразнее гриппа", - подчеркнул глава ЦКПЗ. В связи с появившимися новыми данными, пояснил он, рассматривается вопрос о необходимости рекомендовать ношение медицинских масок людям, у которых не проявляются симптомы заболевания.

Угроза второй волны

Глава ЦКПЗ напомнил, что "большинство респираторных вирусов характеризуется сезонностью". "Многие из нас считают, что к концу весны и началу лета можно будет заметить снижение уровня распространения [коронавируса]", - сказал Редфилд. Он добавил, что "этот вирус останется", и призвал ожидать "вторую волну" заболевания.

Социальное дистанцирование глава ЦКПЗ назвал "очень мощным оружием" против распространения коронавируса. "Этот вирус не может передаваться от человека к человеку так легко, ему нужно, чтобы мы находились близко друг от друга. Ему необходимо шесть футов (1,8 метра - прим. ТАСС). Если мы просто будем оставаться на расстоянии друг от друга, этот вирус не сможет выжить, и он исчезнет", - заявил специалист.

Ранее власти Китая зафиксировали в стране более 1,5 тыс. случаев бессимптомного протекания заболевания, вызываемого коронавирусом. Так, зараженный не испытывает характерных симптомов (лихорадка, боль в горе, кашель и т. д.), такие инфицированные выявляются непосредственно в ходе теста на нуклеиновую кислоту коронавируса и других анализов на коронавирус. Обычно это происходит при попадании в медучреждение больших групп граждан, имевших тесные контакты с заболевшими, или групп людей, побывавших в регионах с тяжелой эпидемической ситуацией и высоким риском заражения.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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