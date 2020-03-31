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Дипломаты РФ помогли с гостиницей и питанием не вылетевшим из Нью-Йорка в Москву россиянам

С 31 марта россияне смогут прилететь в Россию из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Помощь 18 россиянам, оказавшимся в сложной ситуации в аэропорту Нью-Йорка в связи с введенными в РФ из-за распространения коронавируса ограничениями на возвращение соотечественников из-за границы, оказали сотрудники посольства России в США и "Аэрофлота". Об этом сообщил во вторник в беседе с ТАСС представитель генерального консульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.

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"В понедельник сотрудники посольства и "Аэрофлота" разместили в гостинице 18 граждан России и обеспечили их питанием, - сообщил он. - Наш представитель находится в аэропорту. Россиянам будет оказано все возможное содействие".

В опубликованном во вторник в Facebook ответе посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопросы СМИ о ситуации в воздушной гавани крупнейшего мегаполиса США отмечается, что посольство "в курсе сложившейся тяжелой ситуации в аэропорту имени Джона Кеннеди с вывозом российских граждан из Нью-Йорка в Москву" и принимает все возможные меры по ее разрешению.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте генконсульства РФ в Нью-Йорке, в связи с введенными ограничениями по числу прилетающих пассажиров в международный аэропорт Шереметьево (не более 500 человек в сутки) 31 марта отменяется рейс "Аэрофлота" SU102/103 Шереметьево - Нью-Йорк - Шереметьево, 1 апреля - рейс SU103 Нью-Йорк - Шереметьево и 2 апреля - рейс SU102 Шереметьево - Нью-Йорк.

30 марта Росавиация сообщила, что россияне со вторника смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки.

Теги
СШАРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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