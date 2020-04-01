Госдума обсудит законопроект о дистанционной продаже лекарств

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором, основном, чтении законопроект о дистанционной продаже лекарств и медицинских препаратов, распространив новые нормы в том числе и на рецептурные препараты.

Изначально законопроект уточнял, что онлайн-продажа лекарств возможна только в отношении безрецептурных препаратов. Предложение распространить такие нормы на лекарства по рецепту ранее неоднократно обсуждалась на заседаниях профильного комитета Госдумы по охране здоровья, но правительство выступало против. Однако, как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин 19 марта, правительство обратилось к депутатам с просьбой распространить новые нормы в том числе и на лекарства, отпускаемые по рецепту.

Согласно документу, нововведение не коснется лекарственных препаратов, которые подлежат предметно-количественному учету, а также наркотических, сильнодействующих и психотропных лекарственных средств и медикаментов, в составе которых более 25% этилового спирта.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья также уточнил, что дистанционная продажа рецептурных препаратов будет осуществляться на основании электронного рецепта, подписанного цифровой подписью медицинского работника. Нововведение должно заработать во всех регионах РФ в обязательном порядке с 2022 года. Продажа медицинских изделий и лекарств, отпускаемых без рецепта, станет обязательной после официального опубликования закона.

Пленарное заседание Госдумы в среду будет последнем на этой неделе: ранее в понедельник источник ТАСС в аппарате Госдумы сообщил, что Совет Думы решил сократить число заседаний на этой неделе с традиционных трех до двух из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с угрозой распространения коронавируса. В четверг вместо пленарного заседания депутаты намерены работать в комитетах. На следующей неделе депутаты также будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях. Следующее пленарное заседание Госдумы запланировано на 14 апреля.