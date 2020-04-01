"Хабаровские авиалинии" погасили долг по зарплате в 9 млн рублей

ТАСС, 1 апреля. Авиапредприятие "Хабаровские авиалинии" выплатило 9 млн рублей задолженности по зарплате более 500 сотрудникам после вмешательства прокуратуры, сообщается в среду на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Хабаровская транспортная прокуратура проверила соблюдение краевым государственным унитарным предприятием "Хабаровские авиалинии" требований трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы в полном объеме. После принятых прокуратурой мер произведена выплата заработной платы и компенсации за ее задержку", - говорится в сообщении.

Как установила прокуратура, предприятие оставило без заработной платы 505 работников в феврале этого года. В отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства") и выдано предупреждение.

"Хабаровские авиалинии" специализируются на региональных перевозках пассажиров и грузов регулярными и чартерными рейсами.