Число заразившихся коронавирусом в Бурятии выросло до 25

ТАСС, 1 апреля. Число заразившихся коронавирусом в Бурятии за сутки выросло с 19 до 25. Пять пациентов остаются в отделении реанимации и интенсивной терапии, их состояние стабильно тяжелое, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"В Республике Бурятия на 1 апреля 2020 года зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных в федеральном бюджетном учреждении науки "Вектор" случаев заражения COVID-19. В числе заболевших - трое детей. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий", - говорится в сообщении.

Как сообщили в правительстве Бурятии, всего в стационаре республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 (03:00 мск) по состоянию на 1 апреля находится 70 человек, в том числе контактировавшие с заразившимися. "В отделении реанимации и интенсивной терапии получают лечение пятеро человек [с коранавирусом]. Состояние пациентов стабильно тяжелое, без ухудшения", - добавили в пресс-службе.

Власти Бурятии до 5 апреля ввели режим полной самоизоляции на территории региона. В Улан-Удэ сокращено число выходящих на линии маршрутных автобусов, трамваев, те, кто все же пользуется общественным транспортом, едут в масках и перчатках. Большинство жителей города остаются дома, в работающих продуктовых магазинах очень мало покупателей, в крупных сетевых точках для их обслуживания хватает одной-двух касс, пустуют детские площадки, на улицах чаще всего можно встретить горожан с домашними животными и тех, кто решил сделать утреннюю зарядку.

В России, по данным федерального оперативного штаба, на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613). Умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.