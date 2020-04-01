В Северной Осетии выявили первые два случая заражения коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 апреля. /ТАСС/. Первые два случая заражения коронавирусом подтверждены в Северной Осетии, в регионе ввели режим самоизоляции, написал на своей странице в Instagram глава региона Вячеслав Битаров.

"Сегодня я подписал указ о дополнительных ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса. В республике вводится режим самоизоляции. Никто без крайней необходимости не должен покидать свои дома. К сожалению, на данный момент у двух жителей нашей республики тесты подтвердили наличие коронавируса, их состояние удовлетворительное, они госпитализированы и врачи оказывают им необходимую помощь", - написал он.

Битаров уточнил, что все, кто контактировал с зараженными, также находятся под медицинским наблюдением. "Любые меры безопасности, в том числе проводимая санитарная обработка общественных мест, могут лишь снизить скорость распространения вируса. Наиболее надежный способ защититься - оставаться дома. Прошу всех проявить самодисциплину и ответственность. Не подвергайте риску свою жизнь и жизнь своих близких", - добавил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба, на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613). Умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.