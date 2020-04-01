Санаторий "Жемчужина Камчатки" станет первым обсерватором в крае

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Санаторий "Жемчужина Камчатки" выбран местом первого обсерватора на полуострове, куда будут направляться для самоизоляции люди, попадающие под карантинные меры. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

Во вторник губернатор Камчатки Владимир Илюхин поручил ведомствам возобновить дополнительные меры по санитарно-карантинному контролю пассажиров региональных авиарейсов, прибывающих на полуостров. По мнению главы региона для того, чтобы полностью перестроиться на новую систему досмотра пассажиров внутренних рейсов, специалистам потребуется не более двух дней.

"К нам сегодня прилетают пассажиры из Москвы, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска, поэтому я принял решение возобновить контроль, который будет проводиться специалистами Роспотребнадзора и врачами. В понедельник будет развернут обсерватор на базе санатория "Жемчужина Камчатки", чтобы все, кто сегодня попадает под карантинные меры, могли находиться в одном месте под наблюдением в течение 14 суток", - приводятся в сообщении слова Владимира Илюхина.

1 апреля в аэропорту Петропавловска-Камчаткого уже проверены 195 пассажиров и 14 членов экипажа рейса, прибывшего из Москвы, а также 79 пассажиров и 6 членов экипажа рейса из Владивостока. Граждане с повышенной температурой не выявлены. Все прибывшие получили памятки о профилактики распространения коронавирусной инфекции.

На сегодня официально-подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на Камчатке нет. В среду стало известно, что один из госпитализированных с высокой температурой с подозрением на коронавирус помещен в отдельный бокс инфекционной больницы. Анализы на наличие у него вируса нового типа отправлены в лабораторию "Вектор" в Новосибирске. Результат исследований будет известен в течение трех дней.

Санаторий "Жемчужина Камчатки" расположен в Елизовском муниципальном районе Камчатки в 60 к от краевой столицы в живописном лесном массиве вблизи целебных термальных источников. В год камчатскую здравницу посещает около 500 человек.

Коронавирус в РФ

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 17 человек умерли, 121 выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.