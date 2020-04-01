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Пандемия коронавируса нового типа

Депутат парламента Болгарии заразился коронавирусом

Его коллегам предстоит сдать анализы

СОФИЯ, 1 апреля. /ТАСС/. Депутат Народного собрания (парламента) Болгарии госпитализирован с вызываемым коронавирусом заболеванием, всем остальным депутатам и административному персоналу предстоит в срочном порядке сдать анализы. Об этом сообщила спикер парламента Цвета Караянчева.

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"В среду тесты на коронавирус будут проведены депутатам, а потом и администрации Народного собрания, всем тем, кто имел контакт с депутатом. По итогам тестирования и по согласованию с Национальным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса будут приняты дальнейшие решения о работе парламента", - сообщила Караянчева.

1 апреля депутаты должны были провести заседание комиссии по бюджету и финансам и рассмотреть предложение правительства об актуализации бюджета в связи с пандемией коронавируса, на данный момент это заседание отменено.

По данным оперативного штаба, представленным в среду на брифинге, количество заразившихся коронавирусом в Болгарии увеличилось до 412 человек, 20 человек выздоровели, восемь умерли, на лечении в стационарах страны находятся 166 пациентов.

Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы 8 марта, с 13 марта в стране введено чрезвычайное положение.

Теги
БолгарияПандемия коронавируса нового типа
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