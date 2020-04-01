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Пандемия коронавируса нового типа

В Казахстане умер третий пациент с коронавирусом

Общее число инфицированных в стране достигло 363

НУР-СУЛТАН, 1 апреля. /ТАСС/. Третий человек, заразившийся коронавирусом, умер в Казахстане. Как сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения республики, общее число инфицированных достигло 363.

По данным ведомства, новый смертельный случай зафиксирован в Карагандинской области. Предыдущие два были зарегистрированы в Нур-Султане.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПандемия коронавируса нового типа
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