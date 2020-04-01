В Израиле число заразившихся коронавирусом превысило 5 тыс.

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апреля. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Израиле возросло в среду до 5 591, увеличившись за сутки на 760 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

По его данным, состояние 97 человек оценивается как тяжелое, 226 выздоровели, умер 21 пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у вернувшегося из Италии гражданина Израиля. 20 марта министерство здравоохранения проинформировало о первой смерти пациента с этим диагнозом.