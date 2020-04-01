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Пандемия коронавируса нового типа

Более 90% ресторанов Хайнаня восстановили регулярную деятельность после пневмонии

К нормальному режиму работы вернулись, в частности, McDonald's, KFC и Starbucks

ХАЙКОУ /Китай/, 1 апреля. /ТАСС/. Свыше 90% ресторанов южнокитайской провинции Хайнань вернулись к регулярной деятельности после завершения на острове вспышки нового коронавируса. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

"Пандемия наступила внезапно и нанесла большой урон предприятиям во всех отраслях, особенно заметно это отразилось на отелях и ресторанах, - приводит издание слова председателя правления Ассоциации предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса провинции Хайнань Чэнь Хэна. - Однако благодаря правительственной поддержке наш регион планомерно возвращается к работе. На Хайнане насчитывается 40 тыс. коммерческих организаций в сфере общепита, из них 36 тыс., то есть 90%, вернулись к регулярной деятельности".

По данным издания, для того чтобы полностью исключить риски, рестораны обязывают своих работников как минимум раз в час мыть руки. Все курьеры, обеспечивающие доставку блюд на дом, проходят регулярную проверку. В случае деловых поездок за пределы провинции командированные после возвращения помещаются на двухнедельный карантин. На Хайнане вернулись к нормальному режиму работы McDonald's, KFC и Starbucks.

"В последнее время потребление в сфере ресторанного бизнеса становится все более оживленным. Мы полностью уверены, что в будущем ситуация продолжит улучшаться, - рассказал директор одной из популярных сетей общепита в городе Санья. - Мы надеемся, что, помимо мер поддержки ресторанам, таких как снижение арендной платы и налогов, будут предприняты дополнительные шаги. Правительство, предприятия туристической сферы и ресторанного бизнеса совместными усилиями могут придать новый стимул развитию туризма, улучшить атмосферу на потребительском рынке и повысить рентабельность нашей отрасли".

Согласно официальной статистике, на Хайнане уже много дней нет заразившихся новым коронавирусом. На территории всего острова объявлен режим минимальной опасности распространения пневмонии, однако из-за быстрого роста числа инфицированных в мире власти продолжают сохранять строгие меры контроля в области здравоохранения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
КитайХайнаньПандемия коронавируса нового типа
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