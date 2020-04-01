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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты рассказали, приведет ли карантин к улучшению экологической обстановки

Риски экологически опасных нештатных ситуаций в условиях экономических трудностей возрастают, считают аналитики

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Карантин и сокращение производства не приведут к существенному улучшению экологической ситуации, при этом они дают возможность "зеленой" модернизации, сообщили в среду эксперты порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

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"Кризис может ударить по финансовому положению компаний, которым будет сложнее выполнять условия обеспечения экологической безопасности. В частности, речь может идти о частоте смены фильтров, работе очистных сооружений и станций водоподготовки, закупке соответствующих реагентов, издержках на ремонт оборудования, замене более дорогого и чистого топлива на более дешевые и менее экологичные его марки", - сказал модератор тематической площадки "Экология" отделения Общероссийского народного фронта в Московской области Антон Хлынов.

По его мнению, даже если карантин продлится несколько месяцев, это не приведет к существенному улучшению экологической ситуации на планете в целом или в отдельных регионах. А вот риски экологически опасных нештатных ситуаций в условиях экономических трудностей и нагрузок на государственные бюджеты, наоборот, возрастают, отметил специалист.

"Действительно снизились выбросы от заводов и авиаперелетов, существенно сократилось движение транспорта, но есть подозрение, что после окончания кризиса и восстановления промышленного производства все станет снова существенно загрязняться, когда ради экономического блага будет уничтожаться окружающая среда", - выразил опасения директор по программам российского отделения "Гринпис" Иван Блоков.

Однако, может оказаться и так, что в долгосрочной перспективе экономия простимулирует более экологичный подход к потреблению, обращению с отходами. Ведь стимулировать промышленное производство можно не только за счет пренебрежения экологическими ограничениями, но и с помощью поддержки модернизации и перехода на "зеленые" технологии, отмечает эксперт.

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