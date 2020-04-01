Число пациентов с коронавирусом в Дагестане выросло до 15

МАХАЧКАЛА, 1 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Дагестане увеличилось с 13 до 15, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"По состоянию на 1 апреля количество больных, заразившихся новой коронавирусной инфекцией в республике, выросло с 13 до 15. Два новых случая заболевания подтверждено в референс-центре в Москве. Для всех больных организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий. Больные находятся под медицинским наблюдением в инфекционных отделениях стационаров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, установлен круг лиц, с которыми контактировали больные. "Контактные лица изолированы и находятся под наблюдением врачей. Отобран клинический материал для лабораторного обследования на наличие вируса", - отметил представитель надзорного ведомства.

Он добавил, что всего за период мониторинга обследовано на новую коронавирусную инфекцию 1397 человек, предварительно новый коронавирус диагностирован у 30 человек. "В настоящее время находятся на карантине 857 человек, в том числе 12 человек старше 65 лет", - заключил представитель ведомства.