Путин поздравил Первый канал с 25-летием

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Первого канала с 25-летием с начала вещания. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"С удовольствием отмечу, что за прошедшие годы вы добились впечатляющих успехов, реализовали немало ярких, разноплановых информационных, просветительских, образовательных проектов, вошли в число признанных лидеров телеэфира. Менялось название канала и формат передач. Но неизменным оставались ваша верность лучшим профессиональным традициям, созидательный, творческий подход к работе, преемственность поколений. Вы всегда эффективно решаете самые амбициозные задачи, стремитесь следовать запросам аудитории, своих преданных зрителей, идете в ногу со временем в русле мировых тенденций развития телевидения", - подчеркнул президент.

Путин также отметил труд коллектива канала и его ответственное отношение к своему делу.

Первый канал начал свое вещание на территории РФ 1 апреля 1995 года.