Эксперты считают, что пандемия показала преимущества агломерации перед мегаполисом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Экономический и эпидемиологический кризисы наглядно демонстрируют, насколько уязвимыми могут быть большие города, поэтому удаленная работа может способствовать развитию городских агломераций вместо мегаполисов, сообщили в среду эксперты порталу " Будущее России. Национальные проекты ", оператором которого является ТАСС.

"Сама идея компактного проживания людей в высокотехнологичной локации навсегда ушла в прошлое. В Подмосковье отмечен рост интереса к загородному жилью. Речь идет об аренде на сезон, и люди часто не обращают внимания на малокомфортные условия. Конечно, сейчас все бегут из города на период карантина. Люди поняли, что им нужна дистанция, значит, будут развиваться агломерации, дороги, инфраструктура за МКАД. Несложно спрогнозировать, что следом встанет вопрос о питании, развитии подсобных хозяйств", - считает главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин.

Скученность людей в мегаполисах способствует быстрому распространению всевозможных заболеваний, вирусов и бактерий, равно как и провоцируемых информационным полем панических настроений. В крупных городах при прочих равных условиях всегда болеет больше людей, добавил модератор тематической площадки "Экология" отделения Общероссийского народного фронта в Московской области Антон Хлынов.

По его мнению, уроки кризиса для городов очевидны: нужно улучшать экологическую ситуацию в крупных поселениях, делать их экологически безопасными, ограничивать застройку и сдерживать рост мегалополисов, особенно московской агломерации.

"Водоснабжение Москвы обеспечивается из наиболее уязвимых поверхностных источников в условиях массовой застройки как самого города, так и ближайших пригородов. Вместе с тем в регионе образуется огромное количество отходов, в связи с чем риск заражения и санитарно-эпидемиологических кризисов здесь значительно выше, и стоит особенно внимательно относиться к выбору мест размещения отходов и производств по их утилизации", - считает Хлынов.

В крупных городах прежде всего необходимо создавать условия для сохранения и укрепления здоровья людей за счет природосбережения и развития парков и лесопарков, разуплотнения застройки, снижения количества выбросов и пыли, заключил эксперт.