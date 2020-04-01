В Еврейской АО пожилым доставят бесплатные продуктовые наборы

ТАСС, 1 апреля. Власти Еврейской автономной области доставят бесплатные продуктовые наборы пожилым людям, что позволит им не выходить из дома в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщило в среду управление по внутренней политике областного правительства.

"Только самоизоляция, строгое выполнение всех требований может позволить им [пожилым людям] не заболеть. Я принял решение о доставке всем жителям региона от 65 лет минимального продуктового набора. Он позволит не нарушать карантин, оставаться дома и не ходить в магазины. Это поможет сберечь им свое здоровье и здоровье своих близких", - приводят в пресс-релизе слова главы региона Ростислава Гольдштейна.

Продукты по домам будут разносить волонтеры "Единой России" и депутаты города и области. Наборы соберут в кратчайшие сроки. Гольдштейн призвал остальные партии ЕАО объединиться и помочь пенсионерам. Продукты планируется доставить более чем 27 тыс. жителей области.

Накануне в селе Амурзет Октябрьского района зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Положительный результат показали первые пробы, повторные анализы отправили для исследования в Новосибирск. Информация с окончательным диагнозом поступит в регион в ближайшее время.

Как сообщили агентству в управлении, состояние заболевших удовлетворительное. В круг возможных контактов с зараженными входит примерно 80 человек - жителей села Амурзет. Все они уже сдали необходимые анализы и находятся в изоляции. В Октябрьском районе проходят дезинфекционные мероприятия, введен карантин, транспортное сообщение с районом ограничено. В среду власти также ограничили сообщение с Биробиджаном. "Ограничения установлены на въезд - исключения для тех, кто зарегистрирован в городе -, и на выезд - исключения для иногородних", - сказал представитель управления. Он сообщил, что ограничения не распространяются на грузовые автомобили, перевозящие товары первой необходимости, отходы, животных, семена, удобрения.