Каабак прокомментировал информацию об увольнении своей команды из НМИЦ здоровья детей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Детский врач-трансплантолог Михаил Каабак выразил надежду, что ранее уволенную из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей команду специалистов восстановят в должностях.

Ранее "Новая газета" сообщила, что, по словам Каабака, из НМИЦ ЗД уволили его команду врачей.

"Один сотрудник получил уведомление об увольнении с 3 апреля, другому сотруднику отказано в оформлении на полную ставку с внешнего совместительства, третьему сотруднику предъявлены уведомления о множественных формальных нарушениях трудового законодательства, что обычно предшествует увольнению. Вчера поздно вечером на сайте НЦЗД появилось опровержение увольнения", - сообщил ТАСС в среду Каабак, добавив, что надеется, что сотрудников восстановят.

Как сообщается в аккаунте центра здоровья детей в Instagram, информация об увольнении двух врачей не соответствует действительности. "Врачи Надежда Николаевна (Бабенко) Раппопорт и Арина Геннадьевна Трофимова продолжают работать в нашем Центре", - отмечается в сообщении.