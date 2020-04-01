В России из-за коронавируса под наблюдением остаются 215,1 тыс. человек

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 215 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией, прирост за сутки составил 13,5 тыс. граждан, сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 341 352 человека, по состоянию на 31.03.2020 под контролем остаются 215 151 человек", - говорится в сообщении.

В стране было проведено 536 669 тестов на коронавирус, как и днем ранее.

В России на 31 марта зафиксировано 2 337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск вторника, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.