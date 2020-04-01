Соцсети, борьба с фейками и обращения президента. Как проходит карантин в ЮАР

Интернет-трафик в стране после введения карантина вырос более чем в три в раза

ПРЕТОРИЯ, 1 апреля. /ТАСС/. Пять прошедших в Южно-Африканской Республике дней карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса нового типа, вызвали рост числа пользователей социальных сетей. Как отмечает в среду южноафриканская радиостанция SABC, интернет-трафик вырос со времени начала общенационального карантина более чем в три раза. Жизнь в соцсетях На первом месте по взрывному росту числа пользователей стоят локальные сетевые группы, которые создают жители микрорайонов для взаимного информирования. Они работают через мессенджеры на смартфонах и позволяют оперативно оповещать всех участников о развитии событий в их доме или квартале. Корреспондент ТАСС является членом такой группы, которая включает жильцов квартала в Претории.

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На днях его обитатели заволновались из-за появления автомобиля экстренной медицинской помощи, однако семья, на вызов которой он прибыл, сразу объяснила через сеть, что ни о каком заболевании коронавирусом речи не идет. Врачи прибыли к ребенку по другому медицинскому поводу, и семья подробно проинформировала о его характере. Через эту сеть также идет практически ежечасный обмен информацией о развитии пандемии и тех мерах предосторожности, которые необходимо принимать для защиты от коронавируса. В группе нет ни администратора, ни руководителя. Однако в этой сети вырабатывается общее мнение по поводу тех или иных событий, или их участников. И это мнение становится моральной нормой для жителей квартала. Микросеть представляет собой самоорганизацию небольшого коллектива жителей - в конкретном случае около 200 человек. Через нее можно получить необходимую помощь, найти тех, кто готов посидеть с детьми, если вы неожиданно выехали из дома по делам, выгодно приобрести что-то в складчину.

При этом сеть ненавязчива, любой может ее покинуть, перейти на глобальные сети по интересам или смотреть телевизор. А в телевизионном эфире ЮАР почти ежедневно присутствует глава государства. Обращения президента В течение последней недели президент ЮАР Сирил Рамапоса дважды выступал с обращением к нации. Так, 23 марта после трех суток непрерывных консультаций он объявил о решении ввести общенациональный карантин. До этого ни одна страна Африки не прибегала к столь кардинальной мере в борьбе с пандемией. На четвертый день действия карантина, 30 марта, Сирил Рамапоса вновь выступил с обращением к нации. "Мы не ошиблись и поступили правильно, объявив карантин, и тем самым избежали развития событий по худшему сценарию", - подчеркнул глава государства.

Описание Президент ЮАР Сирил Рамапоса © Siyabulela Duda/ANA/Latin America News Agency/Reuters

Президент подчеркнул в обращении, что произошедшее снижение суверенного рейтинга ЮАР до "мусорного" одним из влиятельных агентств негативно скажется на национальной экономике. По словам Рамапосы, это приведет к существенному удорожанию государственных заимствований. "Однако подобное развитие событий никак не повлияет на нашу борьбу с пандемией", - подчеркнул он. Опасность фейков Власти ЮАР, как и других стран Африки, видят одну из главных опасностей нынешней ситуации в неконтролируемом распространении в СМИ и социальных сетях дезинформации относительно коронавируса и пандемии. Решением южноафриканского правительства, публикация в СМИ и социальных сетях ложной информации о событиях, связанных с коронавирусом, стала в ЮАР уголовным преступлением. Введена ответственность за распространение и перепост в соцсетях непроверенных сведений о пандемии и действиях властей. Все порталы в ЮАР обязаны размещать у себя баннер официального правительственного сайта о ситуации с пандемией, а также публиковать скриншоты правительственной службы по борьбе с дезинформацией о коронавирусе. Последняя осуществляет мониторинг социальных сетей и маркирует как "лживую" информацию, которая содержит фейки. В Кейптауне в минувшие выходные был арестован мужчина, который распространял в сетях панические сообщения о пандемии.