В Петербурге восстановят производство аппаратов ИВЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга работает над возобновлением производства аппаратов искусственной вентиляции легких, так как город испытывает их нехватку, сообщил в среду вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, отвечая на вопросы депутатов.

"Есть проблема в наличии аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы перезапускаем производство аппаратов ИВЛ на территории Санкт-Петербурга, около полугода назад их производство было приостановлено. Также ожидаем централизованные поставки [аппаратов ИВЛ] через Минпромторг РФ и напрямую работаем с поставщиками", - сказал Елин.

Он также отметил финансовую готовность города в обеспечении медицинских учреждений аппаратами ИВЛ. Соответствующие средства предусмотрены в бюджете Санкт-Петербурга. В частности, по его словам, средства на их закупку поступили из федерального бюджета.

Елин также сообщил, что 15 швейных предприятий города займутся производством защитных костюмов для медиков.

"С этой недели мы организовываем производство защитных костюмов для медиков на территории Санкт-Петербурга. Порядка 15 швейных предприятий подключились к пошиву. Мы разобрались с технологией изготовления и с поставками исходных материалов", - сообщил Елин.

Всего в Санкт-Петербурге у 98 человек диагностирован коронавирус. Из них выздоровели 11. Двое пациентов с положительным тестом на инфекцию умерли.