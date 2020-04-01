ЕАО располагает двухнедельным запасом лекарств для лечения коронавируса

ТАСС, 1 апреля. Запас лекарств, необходимых для лечения больных коронавирусной инфекцией, в Еврейской автономной области, рассчитан на две недели, сообщил журналистам на брифинге в Биробиджане в среду ио заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

Накануне газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росздравнадзора сообщила, что в Еврейской автономной области нет запасов лекарств, используемых при лечении коронавирусной инфекции, а также средств биозащиты.

"Запас группы препаратов, которые находятся в обычном потреблении, составляет от 90 до 100 дней. Что касается препаратов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции, там порядка 12 наименований, которые заявлены и которые рекомендованы, - основные шесть препаратов, которые необходимы для лечения инфекции, имеются в объеме работы на 14 дней", - сказал Жуков.

Он сообщил, что отмечается недостаток многоразовых защитных костюмов, однако это решается за счет запасов, имеющихся у МЧС. Ранее в управлении ФАС по области ТАСС сообщали, что в регионе нет медицинских масок. Жуков сообщил, что маски имеются в больницах, в розницу поступят, когда в регион придет партия в размере 500 тыс. штук по договоренности правительства области с китайской провинцией Хэйлунцзян.

Жуков сообщил, что все больные с коронавирусной инфекцией или с подозрением на это заболевание будут направляться в областную инфекционную больницу в Биробиджане. "Инфекционная больница полностью перепрофилируется под лечение и наблюдение больных с новой коронавирусной инфекцией. Подчеркиваю, что это учреждение будет заниматься только этой группой больных. Пациенты с иными инфекциями будут направляться в другие учреждения. С учетом ситуации, складывающейся в области, система здравоохранения готова", - сказал Жуков, уточнив, что больница сможет принять до 50 больных, а когда будут сформированы дополнительные точки подачи кислорода, - до 100 больных. Имеется порядка 85 аппаратов искусственной вентиляции легких, что, по его словам, полностью закрывает потребность.

Накануне в селе Амурзет Октябрьского района области было зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом.