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Пандемия коронавируса нового типа

В Ивановской области введут режим полной самоизоляции

Он будет действовать со 2 апреля

ТАСС, 1 апреля. Власти Ивановской области приняли решение ввести со 2 апреля режим полной самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил в среду журналистам глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.

"Оперативный штаб сегодня принял решение с 00 часов 2 апреля ввести для всех жителей Ивановской области режим самоизоляции", - сказал он.

По его словам, с момента введения режима полной самоизоляции всем гражданам запрещается покидать место своего проживания, за исключением ряда случаев, среди которых получение неотложной медицинской помощи, вынос мусора, совершение покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, поездки на работу, если человек обязан на нее ходить.

В настоящий момент в Ивановской области подтверждены 11 случаев коронавирусной инфекции и восемь экспресс-тестов, состояние всех заболевших удовлетворительное. Под медицинским наблюдением на дому находятся более 1,1 тыс. человек. 

Теги
РоссияИвановская областьПандемия коронавируса нового типа
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