Рианна и Jay-Z направили $2 млн на борьбу с коронавирусом

ТАСС. 1 апреля. Благотворительные фонды певицы Рианны и рэпера Jay-Z (настоящее имя - Шон Картер) сделали пожертвование в размере $2 млн на борьбу с распространением коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении фонда Рианны Clara Lionel Foundation (CLF), опубликованном на его сайте.

"По мере того, как вспышка коронавируса набирает обороты, возрастает необходимость быстрого реагирования и объединения усилий для обеспечения готовности [к борьбе с инфекцией]. Ради удовлетворения конкретных потребностей особо уязвимых групп населения, мы объединились с Фондом Шона Картера (SCF), чтобы в общей сложности направить $2 млн в виде грантов для поддержки незарегистрированных работников, детей медицинских сотрудников и лиц, оказывающих первую помощь, а также заключенных, пожилых людей и бездомных в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе", - отмечается в заявлении Clara Lionel Foundation.

В сообщении указывается, что денежные средства пойдут, в частности, на обеспечение чистоты детских учреждений и защиту всего персонала, предоставление учебных материалов детям, обучающимся в приютах, а также продуктов питания детям медицинских работников и сотрудников скорой помощи. Кроме того, будет оказана специальная экономическая и юридическая помощь мигрантам и людям, не имеющим документов.

Подобная мера является дополнением к ранее выделенному CLF гранту в размере $5 млн, предназначенному для поддержки жителей США, находящихся в группе повышенного риска, а также наиболее уязвимых групп населения стран Карибского бассейна и Африки.