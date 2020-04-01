{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье в 2020 году создадут пять объектов по обращению с отходами

Стоимость проектов составит около 2 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Новые мощности по сортировке, переработке, обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) на общую сумму около 2 млрд рублей создадут до конца 2020 года на Ставрополье. Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона.

"Пять новых объектов по обращению с отходами появятся на Ставрополье до конца 2020 года. Так, в зоне деятельности регоператора ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство" в этом году будут выполнены три мероприятия: строительство мусороперегрузочной станции с обработкой ТКО, крупногабаритных и строительных отходов в Пятигорске мощностью 120 тыс. т в год; строительство комплекса по обработке и утилизации ТКО в Предгорном районе мощностью 250 тыс. т в год; увеличение мощности с 70 до 150 тыс. т в год: мусоросортировочный комплекс, комплекс по утилизации пластиковых и резинотехнических изделий в Кисловодске ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, еще два проекта планируется реализовать в зоне деятельности регионального оператора ООО "Эко-Сити ". В частности, на межмуниципальном зональном комплексе "Светлоград" появится мусоросортировочный комплекс мощностью 160 тыс. т в год, а также будет увеличена мощность мусоросортировочного комплекса ТКО межмуниципального зонального центра "Нижнерусский" со 150 до 550 тыс. т в год.

Общая сумма проектов составит около 2 млрд рублей.

Один объект - мусоросортировочная линия мощностью 150 тыс. т в год - уже создан и введен в эксплуатацию. Линия работает с февраля при полигоне ТКО близ Буденновска в зоне деятельности регионального оператора "Комбинат благоустройства". Она приобретена в собственность Ставропольского края на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов и передана в пользование на условиях аренды.

"Ежегодно в крае образуется 1,2 млн т мусора. Он свозится на 10 лицензированных объектов обращения с отходами - девять полигонов и один мусоросжигательный завод, такого рода объектов региону достаточно", - приводят в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Романа Марченко.

По его словам, краю необходимо наращивать мощности по сортировке и переработке отходов. "Это позволит в перспективе сократить объем захораниваемых отходов, а значит, снизить нагрузку на экологию. В случае успешной реализации проектов, заявленных региональными операторами, к 2022 году Ставропольский край будет полностью обеспечен мощностями по сортировке ТКО", - добавил глава министерства.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Песков отметил, что проект ТАСС с Путиным посмотрело больше людей, чем слушают Соловьева
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС