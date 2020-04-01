На Ставрополье в 2020 году создадут пять объектов по обращению с отходами

ПЯТИГОРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Новые мощности по сортировке, переработке, обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) на общую сумму около 2 млрд рублей создадут до конца 2020 года на Ставрополье. Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона.

"Пять новых объектов по обращению с отходами появятся на Ставрополье до конца 2020 года. Так, в зоне деятельности регоператора ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство" в этом году будут выполнены три мероприятия: строительство мусороперегрузочной станции с обработкой ТКО, крупногабаритных и строительных отходов в Пятигорске мощностью 120 тыс. т в год; строительство комплекса по обработке и утилизации ТКО в Предгорном районе мощностью 250 тыс. т в год; увеличение мощности с 70 до 150 тыс. т в год: мусоросортировочный комплекс, комплекс по утилизации пластиковых и резинотехнических изделий в Кисловодске ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, еще два проекта планируется реализовать в зоне деятельности регионального оператора ООО "Эко-Сити ". В частности, на межмуниципальном зональном комплексе "Светлоград" появится мусоросортировочный комплекс мощностью 160 тыс. т в год, а также будет увеличена мощность мусоросортировочного комплекса ТКО межмуниципального зонального центра "Нижнерусский" со 150 до 550 тыс. т в год.

Общая сумма проектов составит около 2 млрд рублей.

Один объект - мусоросортировочная линия мощностью 150 тыс. т в год - уже создан и введен в эксплуатацию. Линия работает с февраля при полигоне ТКО близ Буденновска в зоне деятельности регионального оператора "Комбинат благоустройства". Она приобретена в собственность Ставропольского края на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов и передана в пользование на условиях аренды.

"Ежегодно в крае образуется 1,2 млн т мусора. Он свозится на 10 лицензированных объектов обращения с отходами - девять полигонов и один мусоросжигательный завод, такого рода объектов региону достаточно", - приводят в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Романа Марченко.

По его словам, краю необходимо наращивать мощности по сортировке и переработке отходов. "Это позволит в перспективе сократить объем захораниваемых отходов, а значит, снизить нагрузку на экологию. В случае успешной реализации проектов, заявленных региональными операторами, к 2022 году Ставропольский край будет полностью обеспечен мощностями по сортировке ТКО", - добавил глава министерства.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).