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Пандемия коронавируса нового типа
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Столтенберг прокомментировал отправку российских военных врачей на помощь Италии

По словам генсека ООН, страны должны помогать друг другу в борьбе с пандемией

БРЮССЕЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Все страны должны помогать друг другу в условиях международного эпидемиологического кризиса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на видеоконференции в Брюсселе в среду, отвечая на вопрос об отношении альянса к отправке российских военных врачей на помощь Италии.

"В условиях международного кризиса все страны должны помогать друг другу, заявил генсек НАТО. Каждая страна альянса самостоятельно принимает решения, какую помощь она запрашивает и принимает", - заявил он.

Теги
ИталияРоссияСтолтенберг, ЙенсПандемия коронавируса нового типа
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