Столтенберг прокомментировал отправку российских военных врачей на помощь Италии

БРЮССЕЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Все страны должны помогать друг другу в условиях международного эпидемиологического кризиса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на видеоконференции в Брюсселе в среду, отвечая на вопрос об отношении альянса к отправке российских военных врачей на помощь Италии.

"В условиях международного кризиса все страны должны помогать друг другу, заявил генсек НАТО. Каждая страна альянса самостоятельно принимает решения, какую помощь она запрашивает и принимает", - заявил он.