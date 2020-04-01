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Синоптики прогнозируют теплый апрель на большей части территории России

Аномальное количество осадков ожидается в Калининградской, Псковской областях, на западе Ленинградской и Новгородской областей
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Температура выше нормы на 1 градус ожидается в апреле на севере европейской и на большой части азиатской территории России в апреле, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Средняя месячная температура воздуха ожидается в северной половине [европейской территории] на 1 градус выше средних многолетних значений; в южной половине территории - близкой к ним", - говорится в сообщении.

Аномальное количество осадков в апреле прогнозируется в Калининградской, Псковской областях, на западе Ленинградской и Новгородской областей.

На Азиатской территории страны температура также прогнозируется выше нормы. "Средняя месячная температура воздуха на большей части территории ожидается на 1 градус выше средних многолетних значений, на востоке Якутии и Амурской области, в Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке - близкой к норме", - отмечается в сообщении.

На севере Уральского федерального округа, на Таймыре, в Эвенкии, на западе Якутии и в Алтайском крае осадков ожидается больше нормы, а на юге Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края - меньше нормы.

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