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Пандемия коронавируса нового типа

Общее количество смертей от коронавируса в Иране превысило 3 тыс.

За прошедшие сутки в стране умерли 138 человек

ТЕГЕРАН, 1 апреля. /ТАСС/. Количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, в Иране за сутки составило 138 случаев, а общее число умерших превысило 3 тыс. Такие данные привел в среду глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования исламской республики Киянуш Джаханпур.

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"Со вчерашнего дня выявлено 2987 новых случаев коронавируса в стране. Общее число заболевших составляет 47 593 человека", - приводит его слова агентство ISNA. Джаханпур добавил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 138 человек, общее количество летальных исходов в настоящее время составляет 3038".

Он также отметил, что "по состоянию на сегодняшний день выздоровели 15 473 человека".

Большую часть марта количество заболеваний в Иране оставалась на уровне от тысячи до 1,2 тыс. в день. Однако 23 марта этот показатель начал резко расти и в течение пяти дней превысил отметку в 3 тыс. случаев в сутки. На протяжении последних шести дней число новых заболевших колеблется в диапазоне 2,9-3,2 тыс. человек в день.

Минздрав Ирана проинформировал о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой, иранские власти временно выпустили из тюрем 100 тыс. заключенных и ввели запрет на передвижение между городами для граждан страны.

Теги
ИранПандемия коронавируса нового типа
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