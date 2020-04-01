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Пандемия коронавируса нового типа
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В Белоруссии зарегистрирована вторая смерть пациента с коронавирусном

При этом за сутки в стране выздоровели пять человек, их выписали из больниц

МИНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Минздрав Белоруссии сообщил о втором зарегистрированном случае смерти пациента с коронавирусной инфекцией, отметив, что это предварительные данные. Это следует из сообщения ведомства, которое он распространил во вторник.

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"Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в республике на сегодня проведено более 32 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. При этом Минздрав не называет общее число инфицированных. "За последние сутки выписано пять пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в стране продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой и в случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования.

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом 31 марта возросло до 163, утром этого же дня стало известно, что первая смерть инфицированного коронавирусом в стране произошла в Витебске. С учетом цифр среды, общее количество инфицированных может приближаться к двум сотням.

Теги
БелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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