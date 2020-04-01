В Бельгии число зараженных коронавирусом за сутки выросло более чем на 1 тыс.

БРЮССЕЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Бельгии за сутки выросло на 1 189, умерли 123 человека. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения королевства.

"Число заразившихся по состоянию на 11:00 (13:00 мск) выросло до 13 964 человек, за сутки выявлено 1 189 новых случаев, 123 человека умерли. Общее число умерших достигло 828 человек", - говорится в сводке Минздрава.

Жесткий общенациональный карантин в Бельгии действует с 14 марта, изначально он был введен до 5 апреля. 27 марта власти Бельгии приняли решение продлить карантин в стране еще на две недели, до 19 апреля, с возможностью дальнейшего продления до 3 мая. В стране закрыты все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещены все массовые мероприятия, вне зависимости от числа участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, часы работы государственных учреждений сокращены, без изменений работают только экстренные службы.

Королевство также закрыло границы и запретило любые поездки по стране - жителям разрешено передвигаться только в пределах своего района. На транспорте и в магазинах граждане обязаны соблюдать дистанцию.