Все регионы ПФО ввели ограничительные меры из-за коронавируса

ТАСС, 1 апреля. Власти всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО) из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение ввести дополнительные ограничительные меры для граждан по примеру Москвы и Московской области, следует из подписанных властями субъектов округа распоряжений и указов. Последними в ПФО ограничительные меры приняли в среду власти Оренбургской области.

"В регионе вводятся новые меры против распространения коронавируса. Мы переходим на более жесткий режим. Жители не должны покидать свои дома. Только в случае крайней необходимости: чтобы добраться до работы, выйти в ближайший магазин или аптеку. Каждый должен иметь при себе удостоверение личности", - написал глава Оренбургской области Денис Паслер на своей странице в Instagram.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов, также жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

По мнению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, решения Собянина и Воробьева являются логичным продолжением ограничительных мер, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее в понедельник Мишустин призвал глав регионов ввести ограничительные меры, аналогичные московским.

О мерах

В понедельник, 30 марта, режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов на своих территориях ввели республики Марий Эл, Чувашия, Татарстан, а также Ульяновская, Нижегородская и Саратовская области.

Во вторник, 31 марта, обязательную самоизоляцию для жителей всех возрастов ввели в Самарской, Пензенской и Кировской областях, а также в Удмуртии, Башкирии и Мордовии. В Пермском крае ограничения, согласно подписанному указу, вступают в силу со 2 апреля.

Некоторые регионы округа ограничили движение автобусов. Так, Башкирия прекратила автобусное сообщение с другими регионами, также сокращается количество рейсов внутри республики. В Пермском крае с 31 марта до особого распоряжения будет полностью приостановлено обслуживание межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, проходящих по территории Пермского края. Кроме того, до 80% будет сокращено количество отправлений по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Пермского края (но не менее одного оборотного рейса в сутки). Власти Татарстана 30 марта объявили о приостановке межмуниципальных перевозок пассажиров и багажа, сделав возможными перевозки грузов в пределах региона при наличии специальной справки.