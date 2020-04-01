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Политех в рамках акции #оставайтесьдома проведет 12-часовой поэтический марафон

Среди участников - поэты Дмитрий Воденников, Линор Горалик, худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, актриса Ингеборга Дапкунайте и другие

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Политехнический музей в рамках акции #оставайтесьдома проведет 3 апреля 12-часовой поэтический марафон #ПолитехLive. Среди участников - поэты Дмитрий Воденников, Линор Горалик, худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, актриса Ингеборга Дапкунайте и другие, рассказали ТАСС в пресс-службе музея в среду.

"3 апреля Политехнический музей при поддержке платежной системы "Мир" в рамках акции #оставайтесьдома проведет 12-часовой поэтический марафон #ПолитехLive, в котором будут участвовать поэты, писатели, общественные деятели, звезды кино и театра. Марафон начнется в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Политеха и продлится до полуночи. За это время к трансляции подключатся более 50 авторов и чтецов", - сообщили в пресс-службе. Запись марафона будет доступна на YouTube-канале Политеха сразу после окончания трансляции.

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Куратором программы стал поэт и драматург Андрей Родионов. В прямой трансляции примут участие поэты Дмитрий Воденников, Демьян Кудрявцев, Линор Горалик, Станислав Львовский, Дмитрий Данилов и другие. Также свои стихи прочтут Айгель Гайсина и Диана Арбенина. Среди чтецов заявлены артисты Анатолий Белый, Александр Кузнецов, Юлия Пересильд, Ингеборга Дапкунайте, художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, журналисты Алена Долецкая и Юрий Сапрыкин, режиссер Иван Вырыпаев и другие.

В пресс-службе напомнили, что поэтические вечера в Большой аудитории Политехнического музея были общекультурным событием. "Именно в Большой аудитории Владимир Маяковский "сражался" с Корнеем Чуковским, здесь выбирали "короля поэтов", проводили острейшие поэтические диспуты и суды. Здесь выступали все великие поэты и писатели своего времени: Александр Блок, Марина Цветаева, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Борис Пастернак, Михаил Булгаков", - сказали в музее.

В годы оттепели в Большой аудитории читали свои стихи Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, давали концерты Владимир Высоцкий и Булат Окуджава, здесь снимал фильм "Застава Ильича" режиссер Марлен Хуциев. В 2006 году Кирилл Серебренников провел здесь марафон "100 минут поэзии".

О музее

Политехнический музей - один из крупнейших научно-технических музеев мира, созданный по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В декабре 1991 года музей был объявлен особо ценным объектом культурного наследия Российской Федерации.

В 2013 году началась реставрация и реконструкция главного здания на Новой площади. Модернизация Политехнического музея - это масштабный государственный проект. Концепция предусматривает создание принципиально нового музейно-просветительского центра. В сентябре 2019 года был открыт северный фасад здания, амфитеатр перед ним и пешеходная галерея, связывающая строение с Музейным парком. Автор концепции Музейного парка - японский архитектор Дзюнъя Исигами. Открытие главного здания намечено на декабрь 2020 года.

Теги
РоссияСеребренников, Кирилл СеменовичПандемия коронавируса нового типа
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