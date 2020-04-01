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Володин объяснил, почему женщины живут дольше мужчин

По словам спикера Госдумы, они "более самоорганизованы и дисциплинированы"
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Алексей Дружинин/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Алексей Дружинин/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Женщины живут дольше мужчин благодаря своей дисциплинированности. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, приводя коллегам в пример депутата от "Единой России" Алену Аршинову, работающую на пленарном заседании в медицинской маске и перчатках.

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"Как вы думаете, почему женщины живут дольше? Сейчас много разных причин будете приводить. Женщины в том числе более самоорганизованы и дисциплинированы. Вот посмотрите, Алена Игоревна Аршинова: она и в маске, и в перчатках, - похвалил Володин. - Вот только такие страну ведут к успеху, процветанию, потому что они соблюдают режим самоограничения и делают все, чтобы, если вдруг человек инфицирован, никого рядом не заразить".

Одновременно спикер сделал замечание сидящим рядом с ней депутатам-мужчинам, не соблюдающим защитные меры. "Вот если кто-то из вас, не дай бог, заболеет", - предостерег их Володин.

По данным за первое полугодие 2019 года, разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в России составила 9,9 года, сообщала занимавшая на тот момент пост министра здравоохранения Вероника Скворцова. Она отмечала, что продолжительность жизни у женщин в среднем составляет 78,5 года, у мужчин - 68,6 года.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияАршинова, Алена ИгоревнаПандемия коронавируса нового типа
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