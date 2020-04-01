Песков отметил, что проект ТАСС с Путиным посмотрело больше людей, чем слушают Соловьева

Таким образом представитель Кремля прокомментировал в среду критику проекта, прозвучавшую ранее в передаче Владимира Соловьева на радио "Вести ФМ". "Согласитесь, что это хорошо, это значит, что Соловьев все посмотрел", - заметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, проект "20 вопросов Владимиру Путину" "никогда не имел своей целью, чтобы всем понравилось, цель была - чтобы максимум людей посмотрели". "И посмотрело этот проект людей, если я правильно помню, больше, чем, например, аудитория у того же Соловьева, что уже говорит о том, что цель достигнута", - заключил представитель Кремля. Он выразил уверенность, что этот показатель изменится в большую сторону после продолжения проекта, "когда будет чуть поспокойнее".

В целом, комментируя высказывания Соловьева, который в том же эфире на "Вести ФМ" эмоционально обвинил журналистов и чиновников в излишнем либерализме и "заигрывании" с различными политическими силами, Песков отметил, что в Кремле не имеют возможности постоянно отслеживать его творчество. "Поэтому я, к сожалению, не знаком с этими высказываниями", - сказал представитель Кремля. "В целом, конечно, ситуация эмоциональная и, конечно, творческие люди иногда подвержены такой эмоциональной экзальтации, но, с другой стороны, это нормально, на то они и творческие люди", - заключил пресс-секретарь президента.

Проект "20 вопросов Владимиру Путину" был запущен 20 февраля. Он основан на эксклюзивном трехчасовом видеоинтервью с президентом и приурочен к 20-летию его работы на высших постах государства (26 марта 2000 года прошли выборы президента РФ, на которых Путин впервые одержал победу). Проект ориентирован специально на аудиторию интернета, каждая серия дополнена поясняющей графикой, фактами и цитатами. 19 марта ТАСС сообщил, что серии проекта, которые еще не вышли к тому моменту, будут показаны в рамках большого итогового фильма. Решение о трансформации было принято ТАСС в связи с кардинальным изменением новостной повестки, которая идет вразрез с идеей проекта - попыткой оценить вместе с Путиным перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента.