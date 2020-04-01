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Пандемия коронавируса нового типа

КНР усиливает контроль за сертификацией тестов на коронавирус после жалоб на их неточность

Компании-экспортеры обязаны предоставить таможенному управлению Китая свидетельство о соответствии продукции стандартам качества

ТАСС, 1 апреля. Власти Китая повысили контроль за сертификацией тестов на выявление нового коронавируса и средств профилактической защиты после жалоб от европейских стран на их качество. Об этом в среду сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на совместное заявление Министерства коммерции, Главного таможенного управления и Государственного управления по контролю качества лекарственных препаратов КНР.

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Согласно распоряжению ведомств, экспортируемые за рубеж тесты на коронавирус, защитные маски, аппараты ИВЛ и другая медицинская продукция должны соответствовать не только требованиям Европейского сертификата соответствия (СЕ), но и требованиям сертификата качества надзорного органа Китая в сфере медицинских препаратов. Данные меры были приняты после того, как Министерство здравоохранения Испании вернуло китайскому экспортеру партию некачественных экспресс-тестов на коронавирус, сообщает издание. Голландия и Бельгия также отказались от китайской медицинской продукции.

Компании-экспортеры также обязаны предоставить таможенному управлению Китая свидетельство о соответствии продукции стандартам качества страны, в которую она поставляется.

Управление по контролю качества лекарственных препаратов КНР опубликовало список аккредитованных поставщиков, уже получивших необходимую лицензию.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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