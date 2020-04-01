В Ивановской области выписали из больницы первого выздоровевшего после коронавируса

ИВАНОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Первый пациент, у которого ранее выявили коронавирус, выздоровел и был выписан из больницы Ивановской области. Об этом журналистам в среду в ходе брифинга сообщил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"В области сегодня выписан первый больной, у которого ранее был поставлен диагноз новой коронавирусной инфекции в связи с выздоровлением. Он получил два отрицательных теста, чувствует себя хорошо", - сказал глава департамента.

По его словам, пациент с самого начала поступил очень ответственно: вернувшись после поездки за границу, он самоизолировался.

Сейчас в регионе официально подтверждено 11 случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие госпитализированы в изолированные инфекционные боксы в больницах в Иванове и Кинешме.