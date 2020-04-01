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В Сочи организовали мобильные отряды для контроля за соблюдением карантина

В их состав входят представители полиции, казачества и органа местного самоуправления

СОЧИ, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции, представители казачества и местного самоуправления в составе 76 мобильных отрядов самоконтроля следят за соблюдением жителями и гостями курорта карантина, который был введен накануне в связи с распространением коронавируса. Об этом в среду сообщили в пресс-службе городской администрации.

Президент России Владимир Путин 25 марта в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения коронавируса подписал указ, по которому дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлены нерабочими. 27 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания на период с 28 марта по 1 июня 2020 года. В Министерстве туризма и олимпийского наследия Краснодарского края пояснили, что уже размещенные отдыхающие смогут остаться в гостиницах, но должны соблюдать самоизоляцию. С 31 марта власти Краснодарского края приняли решение о введении режима карантина для всех жителей региона.

"Контроль за соблюдением карантина в Сочи проводят мобильные отряды. В их составе - представители полиции, казачества и органа местного самоуправления. Для контроля за исполнением постановления губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на курорте сформировано 76 мобильных отрядов по всем внутригородским районам города, в том числе и по сельским округам", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что каждая группа работает по трем основным направлениям: мониторинг объектов потребительской сферы, мониторинг объектов размещения и контроль за соблюдением карантина жителями и гостями курорта. Работа мобильных отрядов самоконтроля ведется в дневное время, вечером и ночью охрану правопорядка осуществляют сотрудники полиции и росгвардии.

"Нельзя просто гулять по городу. Это запрещено. В случае необходимости мы будем усилять мобильные группы самоконтроля", - привели в пресс-службе слова главы курорта Алексея Копайгородского.

В настоящее время на территории Сочи находятся более 12 тыс. туристов. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, основная часть гостей курорта уже покинула его границы.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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