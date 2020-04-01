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Пандемия коронавируса нового типа
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Генпрокуратура выявила еще четыре фейка о коронавирусе в интернете

Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к этой информации
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ выявила четыре фейковых сообщения о коронавирусе в интернете, в том числе в соцсетях, и требует ограничить доступ к ним. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

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"В ходе мониторинга сети Интернет Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлены факты размещения недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, создающих угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к данной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", - сказали в Генпрокуратуре.

В частности, на одном из информационных порталов выявлена статья о якобы имевших место межнациональных конфликтах из-за коронавируса, а также об изгнании с помощью силовиков приезжих бизнесменов. В Youtube выявлен видеоролик, в котором утверждается, что физически уничтожены ряд должностных лиц Российской Федерации, а пандемия якобы используется для "узурпации власти заинтересованными "олигархическими структурами" и уничтожения неугодных лиц". Еще одна статья выявлена на информационном портале "Сибирь. Реалии", в ней сообщалось, что мэрия Красноярска якобы после распоряжения губернатора приготовилась перекрыть въезды в город бетонными блоками. Аналогичное сообщение выявлено и в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook. Все эти сообщения содержат заведомо недостоверную общественно значимую информацию, создающую предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности.

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