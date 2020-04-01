СМИ: в Лондоне умер заразившийся коронавирусом экс-премьер Сомали

По его сведениям, 83-летний сомалийский политик ушел из жизни в одной из больниц Лондона.

Нур Хасан Хусейн занимал пост премьер-министра Сомали с 2007 по 2009 годы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.