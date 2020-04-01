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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Лондоне умер заразившийся коронавирусом экс-премьер Сомали

Нур Хасан Хусейн занимал пост премьер-министра Сомали с 2007 по 2009 годы

ТАСС, 1 апреля. Бывший премьер-министр Сомали Нур Хасан Хусейн умер, заразившись коронавирусом. Об этом сообщило в среду Сомалийское национальное информационное агентство (SONNA).

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По его сведениям, 83-летний сомалийский политик ушел из жизни в одной из больниц Лондона.

Нур Хасан Хусейн занимал пост премьер-министра Сомали с 2007 по 2009 годы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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СомалиВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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