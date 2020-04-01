Инфицированная новым коронавирусом 101-летняя женщина выздоровела в Нидерландах

ГААГА, 1 апреля. /ТАСС/. Заразившаяся коронавирусом 101-летняя женщина выздоровела в Нидерландах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте больницы Эсселланд в Роттердаме.

Женщина, имя которой не раскрывается, поступила в больницу полторы недели назад с затрудненным дыханием. После того, как врачи выявили у нее коронавирус, она в срочном порядке была изолирована в отдельной палате. Теперь, по словам медиков, женщина полностью излечилась и может покинуть больницу. Тем не менее врачи отмечают, что пожилой голландке придется провести некоторое время в доме престарелых под наблюдением специалистов прежде, чем она сможет вернуться домой.

"Она сильная женщина. Приятно видеть, как она соблюдает все рекомендации врачей, такие как необходимость прикрывать лицо локтем при чихании. Она даже напомнила мне, что я должен соблюдать безопасную дистанцию. Мы все должны соблюдать эти правила, чтобы облегчить нашу жизнь", - отметил пульмонолог больницы Сунил Рамлал.

По словам Мариан, дочери женщины, та всегда была уверена, что проживет долго. "Она очень упрямый и независимый человек, прошедший через многое в своей жизни <...> Мы надеемся, что она в скором времени сможет вернуться в привычную ей обстановку", - отметила она.

Это не первый случай выздоровления человека преклонного возраста после заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Ранее на севере Италии излечились два пожилых человека - 101-летний мужчина из Римини и 102-летняя женщина из Генуи. Похожий случай был отмечен в Испании, где выздоровела 101-летняя женщина из Бьескаса (северо-восток страны).

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход был зафиксирован 6 марта. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен у более чем 12,5 тыс. человек, умерли более тысячи человек.